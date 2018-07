Gefäße immer beschriften

Anzeige

Bad Mergentheim.Der Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber-Kreis (AWMT) weist darauf hin, dass die Schadstoffsammlung am Samstag, 28. Juli, aufgrund des Volksfestes in Bad Mergentheim nicht wie bekannt gegeben am Festplatz an der Schwimmbadstraße stattfindet, sondern von 11 bis 13 Uhr in der Wilhelm-Frank-Straße 99 am Bauhof.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber-Kreis (AWMT) sammelt schadstoffhaltige Problemabfälle aus privaten Haushalten im Rahmen einer Sonderaktion ein. Hierfür kommt das Umweltmobil in alle Städte und Gemeinden des Landkreises. Industrie, Handel und Gewerbe sind jedoch gesetzlich verpflichtet, ihren Sondermüll auf eigene Kosten über Spezialfirmen entsorgen zu lassen.

„Schadstoffe gehören nicht in die Toilette, den Abfluss, den Haus- oder Sperrmüll oder in die Natur“, erklären die Abfallexperten des AWMT. Viele Produkte, die im Haushalt verwendet werden, enthielten die Umwelt belastende oder sogar giftige Inhaltsstoffe. Diese könnten selbst in geringen Mengen erhebliche Umweltbelastungen hervorrufen. Deshalb sollten diese Stoffe zu den Annahmeterminen beim Personal des Umweltmobiles abgegeben werden. Der AWMT bittet auch darum, Problemabfälle nicht außerhalb der Annahmezeiten an den Haltestellen des Umweltmobiles abzustellen und sie zu Hause außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. „Generell verwenden umweltbewusste Bürger im Haushalt Produkte mit dem blauen Umweltengel. Dadurch reduzieren sie die Schadstoffmenge im Müll“, heißt es seitens der Abfallexperten weiter.