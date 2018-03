„Gegen jede Art von Falschdarstellung“

Anzeige

Niederstetten.Vollste Unterstützung erhielt Roland Landwehr von allen Niederstettener Stadträten für seinen nicht alltäglichen Antrag in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates.

Er habe lange mit sich gerungen und überlegt, wie man am besten auf die permanenten Auftritte und emails des Niederstettener Bürgers Franz Scharly reagieren solle, so Landwehr. Solle der Rat die permanenten Angriffe und Unterstellungen seriös und ernsthaft beantworten, mit Ignoranz begegnen oder ihm den Fehdehandschuh hinwerfen?

Niederstettener Gemeinderat in Kürze Als einen „alternativlosen Beschluss“ sahen die Mitglieder des Gemeinderats die Zustimmung zum Beitritt zum neuen Gesamtzweckverbands 4IT am 1. Juli 2018. Die Versorgung der Kommunen in Baden-Württemberg mit Leistungen der Informationstechnik erfolgt derzeit überwiegend durch drei Zweckverbände KSRS, KIRU und KIVBF zur Datenzentrale. Diese drei Zweckverbände sollen nun zu einem neuen Datenverarbeitungsverbund vereinigt werden. Einstimmig erteilte das Gremium Einvernehmen, dass der Jagdbogen Rinderfeld I mit Wirkung zum 1. April 2018 auf die Dauer von fünf Jahren an Rainer Tschall aus Wildentierbach zu den bisherigen Konditionen 6,95 Euro/ha Waldfläche und 2,00 Euro/ha Feldfläche verpachtet wird. Der bisherige Pächter hatte auf eigenen Wunsch das Pachtverhältnis gekündigt. Sowohl die Jagdgenossenschaft als auch der Ortschaftsrat Rinderfeld hatten zuvor einstimmig zugestimmt. Grünes Licht gab es bei der Bestätigung der neugewählten Abteilungskommandanten und ihrer Stellvertreter der Feuerwehr-Abteilungen Herrenzimmern (Sascha Melber und Daniel Kraft), Wildentierbach (Matthias Bauer bzw. Michael Hellenschmidt) und Rüsselhausen (Jürgen Vogel und Hartmut Schultz). Auch die Bestellung von Ingo Dollmann und Oliver Käss zum Gerätewart der Gesamtfeuerwehr wurde abgesegnet. Silvia Weidmann verkündete, dass die Bewilligung eines Zuschusses von 113 800 Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum für das Dorfgemeinschaftshaus in Herrenzimmern eingetroffen ist. brun

Aufgrund der jüngsten Vorkommnisse und im Bewusstsein der Verantwortung, die er als Stadtrat von Niederstetten trage, sehe er sich leider dazu gezwungen, nicht länger schweigen zu wollen und in der Öffentlichkeit Stellung zu nehmen, führte Landwehr weiter aus. Franz Scharly greife in seinen Stellungnahmen aktuelle Themen aus der Kommunalpolitik auf und vermische bewusst Fakten mit Vermutungen, Mutmaßungen, Unterstellungen und ziehe daraus willkürlich seine Schlüsse. Scharly schrecke auch nicht vor persönlichen Angriffen und Diffamierungen zurück, so der Stadtrat.