Gegenwart und Zukunft

Anzeige

Igersheim.Die evangelische Kirchengemeinde Igersheim veranstaltet am Donnerstag, 3. Mai, das Gemeindeforum im evangelischen Paul-Gerhardt-Zentrum.

Um 19 Uhr stellen sich nach einer kurzen Begrüßung die Gruppen und Kreise der evangelischen Kirchengemeinde Igersheim vor, dazu kann man vorab in einem kleinen, aber feinen Rückblick in Bild und Wort die Anfänge der jüngsten Kirchengemeinde im Kirchenbezirk Weikersheim bis in die aktuelle Gegenwart erfahren.

Anschließend äußern sich in einer Talkrunde vier Vertreter des öffentlichen Lebens darüber, wie sie die evangelische Kirchengemeinde erleben: Bürgermeister Frank Menikheim, Schulleiter Rainer Iwansky, der katholische Pfarrer Hubert Hinz und der Vorsitzende des FC Igersheim, Peter Ruess.