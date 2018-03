Geheimnisvolle Eiskreise im Stausee

Anzeige

Nachfrage bei Susanne Dietterle, Pressesprecherin des zuständigen Landratsamts Ostalbkreis. Die Behörde kümmert sich um das Hochwasserrückhaltebecken zwischen Ellwangen und Aalen. Dietterle fragt beim Wasserwirtschaftsamt nach. Dort betrachten die Mitarbeiter die Fotos und können sich auch nicht so recht einen Reim darauf machen. Aber Josef Gentner vom Wasserwirtschaftsamt nimmt die Fotos mit zur Versammlung des Fischereivereins, bei dem er am selben Abend noch zu Gast ist, und zeigt sie dort den Fischern.

Gemeinsam werden bei der Versammlung verschiedene Theorien entwickelt. Vielleicht ist es wärmeres Grundwasser, das lokal aufsteigt und den Schnee zum Schmelzen bringt, vielleicht Faulgase, die aus dem Schlamm aufsteigen, vielleicht sind es Fische, die sich an diesen Stellen sammeln.

Vogel auf Futtersuche?

Aber jede dieser Theorien wird auf der Versammlung des Fischereivereins gleich wieder verworfen. Schließlich wird immer bezweifelt, dass irgendetwas davon solch gleichmäßige Kreise hervorbringt. Dieses Ergebnis meldet Susanne Dietterle zurück. Dazu sagt sie: „Anscheinend ist das Phänomen auch bereits einmal am Haselbachsee gesehen worden.“ Einer der Fischer will es beobachtet haben. Sie schließt: „Wir wissen nicht, wie die kreisrunden Flächen entstehen.“

Auch bei der Schwäbischen Post in Ellwangen wird spekuliert. „Frag doch mal den Nabu“, sagt ein Zeitungskollege. Er betrachtet die Risse in der Mitte der Kreise und ist sicher, dass nur ein Vogel auf Futtersuche mit seinem Schnabel das Eis an diesen Stellen aufgehackt haben kann. Ein anderer Kollege erinnert sich, schon einmal von solch einem Phänomen gehört zu haben und stürzt sich in die Internetrecherche.

Wenige Minuten später schickt er einen Link zu einem Artikel, der im Februar 2010 auf Spiegel Online erschienen ist.

Überschrift: „Forscher erklären Geheimnis der Eiskreise“. Dabei geht es um kilometergroße Kreise auf dem Baikalsee, die nur aus der Luft zu erkennen sind.

Das Phänomen trete im Spätwinter auf, berichtet Nikolay Granin vom Limnologischen Institut in Irkutsk in diesem Artikel. Er glaubt, dass Gaseruptionen für die Kreise verantwortlich sind.

So ähnlich ja auch eine Theorie der örtlichen Fischer. Der russische Forscher ist sich sicher, dass die Erdgaseruptionen im Baikalsee Wirbel verursachen, die dann wiederum zu den riesigen Eiskreisen führen, die dort regelmäßig zu beobachten sind. scho

