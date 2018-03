Geldbeutel im Visier von Dieben

Anzeige

Hohenlohekreis.Durch unbekannte Täter wurden am Montag sowie am vergangenen Mittwoch mehrere Geldbeutel aus Taschen, die sich in den Einkaufswägen der Opfer befanden, entwendet. Die Diebstähle fanden alle in Supermärkten statt, wie die Polizei mitteilte. Es entstand ein Diebstahlsschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizei rät dazu, Wertgegenstände, auch nicht für sehr kurze Zeit, unbeaufsichtigt zu lassen. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940/9400, oder beim Polizeiposten Krautheim unter Telefon 06294/234 zu melden. pol