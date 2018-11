Geldbörsen gestohlen

Rothenburg.Der Rothenburger Polizei wurden am Montag drei Geldbörsendiebstähle angezeigt. Es wird nicht ausgeschlossen, dass die Delikte zusammenhängen. Kurz vor 11 Uhr war in einem Unternehmen am Oberen Kaiserweg eine männliche Person aufgefallen, die verschiedene Räumlichkeiten betrat. Wenig später stellte eine Mitarbeiterin das Fehlen ihrer Geldbörse mit persönlichen Dokumenten, Bankarten und etwas Bargeld fest. Eine Personenbeschreibung liegt bisher nicht vor. Ähnliches trug sich in der Mittagszeit im Büro einer Firma in der Dr.-Bühler-Straße zu. Hier wurde eine schwarze Stofftasche gestohlen, in der sich ein Geldbeutel mit gleichem Inhalt wie im ersten Fall befand. Schließlich bemerkte ein Handwerker, der am Nachmittag im Ackerweg auf einer Baustelle beschäftigt war, dass aus seinem unverschlossenen Fahrzeug eine Tasche samt Wertsachen entwendet wurde. Hinweise an die Polizei, Telefon 09861/9710.

