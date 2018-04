Gemeinderat kürt zwei Bewerber

Anzeige

Niederstetten.Zum Jahresende werden von den Gerichten neue Lainerichter („Schöffen“) bis zum Jahr 2023 bestellt.

Die Stadt Niederstetten soll zwei Personen für dieses Amt vorschlagen. Mehrere Einwohner haben sich nach Veröffentlichungen im Amtsblatt gemeldet.

Der Niederstettener Gemeinderat hatte sich in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag für zwei Bewerber zu entscheiden. In zwei geheimen Wahlrunden kam es zu folgendem Ergebnis: Den Gerichten für ein Schöffenamt vorgeschlagen werden Christiane Ruhnke, Studienrätin i. R., und Roland Schulz, Geschäftsführer. Berufen werden wird letztlich nur einer der beiden – diese Entscheidung liegt bei den Justizbehörden. mrz