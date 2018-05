Gemeinsam produktiv diskutieren

Anzeige

Der Vorwurf, ich hätte keine ausreichende Bildung in meiner Argumentation kann ich hiermit hoffentlich entkräften; dass verschiedene Begriffe unterschiedliches Denken über dasselbe auslöst, lernt man in Linguistik im zweiten Semester.Auch der fehlende Praxisbezug ist etwas, das man sich als Akademiker in Deutschland zu oft anhören muss; in einer meiner vorigen Beziehungen stand „das damalige wir“ durchaus für sechs Wochen vor dieser Problematik, bis sich der Schwangerschaftstest als „falscher Alarm“ entpuppte.

Ich schrieb nicht: „Leben an sich beginnt erst bei der Geburt“. Ich kritisierte den Begriff „ungeborenes Leben“ für „Embryo/Fötus“ als moralistisch – wie Sie oben sehen können, weil er mit „Leben beenden“ = „Töten“/“Mord“ kollokiert. Mit einem ähnlichen Problem (Eigenschaften eines Oxymorons) beschäftige ich mich gerade bei den Begriffen „Heimat“ und „Identität“. Für alle übrigen (ethischen) Fragen empfehle ich als Startpunkt Habermas’ Die Zukunft der menschlichen Natur. Geben Sie in Youtube „Steide ferzeihlt“ ein. Ich unterhalte mich demnächst mit den entsprechenden Zeitzeuginnen, ob ich ein Video über ihre Erfahrungen in der Gesellschaft der 1950er mit ungewollten Schwangerschaften produzieren dürfte. Mich würde es freuen, wenn wir gemeinsam produktiv über diese Problematik diskutieren dürften und uns nicht (wie in den USA, wo ich letztes Jahr ein Semester verbrachte) polarisierend und kontraproduktiv in „Pro-life“ und „Pro-choice“ aufteilten.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.05.2018