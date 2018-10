Was sie können, zeigen die „Henry Girls“ aus Irland gleich, als sie auf die Bühne kommen: Die drei Schwestern singen a cappella, mit einem dreistimmigen Gesang, der das Herz von innen wärmt.

Niederstetten. Die drei Frauen aus Malin, einem malerischen Städtchen auf der irischen Halbinsel Inishowen in der Grafschaft Donegal, können nicht nur wundervoll singen. Jeder der drei studierten Musikerinnen ist auch Multi-Instrumentalistin: Lorna, Karen und Joleen spielen Fiddle, Ukulele, Banjo, Gitarre, keltische Harfe, Mandoline, Klavier, Tin Whistle und Akkordeon.

Auf keinen Stil festgelegt

Genauso wenig wie auf ein Instrument legen sich die Henry Girls auf einen Stil fest. Spielen sie Folk, Country, Pop oder Swing? Retro oder modern? Von allem etwas. Die Henry Girls, so scheint es, lassen sich von ihrem Geschmack leiten und singen das, was ihnen gefällt. Mal fröhlich und ausgelassen, mal melancholisch und sentimental.

Ihre Musik wird als Irish-American-Folk beschrieben, enthält aber auch deutliche Anklänge an die weiblichen amerikanischen Jazz-und Swing-Vokalgruppen der dreißiger bis fünfziger Jahre wie die Boswell- oder die Andrew-Sisters, daneben Blues-Elemente oder den gut gelaunten Bluegrass- und Countrysound der „Dixie Chicks“. Dazwischen erklingen auch immer wieder typisch irische Tanz- und Volkslieder, rhythmische Musikstücke, die traditionsgemäß manchmal von der Tin Whistle, einer speziellen Metallflöte, begleitet werden.

Eine besondere Intensität entwickelt sich bei den langsamen Stücken wie dem gefühlvoll-romantischen „Falling in Love Again“ oder ihrer Version der Bürgerrechtshymne „We Shall Overcome“, bei der ihr von beeindruckender Präzision und exquisiter Qualität geprägter mehrstimmiger Harmoniegesang zum Tragen kommt. Liegt es daran, dass die drei Schwestern in einem musik-affinen Zuhause aufgewachsen sind und schon seit frühester Kindheit mit einander singen und musizieren? Oder passen ihre Stimmen so perfekt zueinander, weil sie miteinander verwandt sind?

Perfekte Harmonie

Ihre Einsätze und die Resonanz ihrer Stimmen harmonieren jedenfalls so perfekt miteinander, dass manchmal der Eindruck entsteht, die Drei singen zwar in verschiedenen Tonlagen, aber mit nur mit einer einzigen Stimme. Da entstehen geradezu magische Momente, eine Stimmung, die durch das zarte Harfenspiel der jüngsten McLaughlin, Joleen, noch verstärkt wird. Zwar nehmen die Henry Girls in ihr Repertoire auch traditionelle Stücke auf oder covern etwa einen Song von Elvis Costello.

Doch die meisten Stücke schreiben die Irinnen selbst: melodisch, eingängig, warm, über Liebe, Freundschaft, Selbstbestimmung oder Texte, mit denen sie ihr Publikum sensibilisieren wollen, mehr auf die eigene seelische Gesundheit zu achten. Das machen sie – auch bei den Ansagen für ihr jeweils nächstes Musikstück – mit solch fröhlichen Offenheit, dass der Funke zum zahlreich erschienen Publikum gleich von Beginn an übersprang.

Ein Abend, vom ersten Ton bis zur letzten Zugabe einfach nur zum Genießen: Kein Wunder, dass die Henry Girls als eine der wegweisende neuen Folk-Gruppen Irlands gelten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.10.2018