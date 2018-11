Gezeigt, was in ihnen steckt

Der bundesweite Tag des Kinderturnens stand unter dem Motto „Wir machen Kinder stark“. Auch der TSV Vorbachzimmern beteiligte sich – als einziger Verein aus dem Sportkreis Mergentheim

Vorbachzimmern. Die Übungsleiter hatten für die Aktion der Deutschen Turnerbundes in der Turnhalle zahlreiche Stationen vorbereitet, an denen die Kinder dann zeigen konnten, was in ihnen steckt.

Es musste zum Beispiel über eine umgedrehte Langbank rückwärts balanciert werden. An anderen Stationen wurden Bälle in Ziele geworfen oder die Kinder zogen sich gegenseitig auf Teppichfliesen durch einen Slalom-Parcours.

Kraft war gefragt

Am Barren war Kraft gefragt und in der Bewegungslandschaft darüber hinaus auch ein bisschen Mut. Weitere Übungen zur Förderung der Koordination und auch zur Schulung der Sinne waren zu bewältigen.

Am Ende durften die Kleinen ihre Teilnahmekarte gestempelt und unterschrieben als Kinderturnabzeichen mit nach Hause nehmen. Bevor sich Eltern und Kinder auf den Heimweg machten, wurde allerdings die Halle noch ausgiebig als Indoor-Spielplatz genutzt.

Die Kinder konnten gar nicht genug kriegen, absolvierten viele Stationen mehrfach und wandelten sie teils ab. Sie hatten sichtlich viel Spaß an der Bewegung. Damit war ein wesentliches Ziel des Kinderturntages auf jeden Fall erreicht.

Am Rande gab es für die Eltern Informationsmaterial des Deutschen Turnerbundes, wie man seine Kinder nicht nur körperlich, sondern auch als Persönlichkeit stark machen kann. Außerdem nahm der TSV Vorbachzimmern anlässlich des Tages des Kinderturnens auch an der Purzelbaum-Challenge des Deutschen Turnbundes teil, in dessen Rahmen so viele Purzelbäume geschlagen werden sollten, dass es einmal um den gesamten Erdball reicht. Da machten nicht nur die Kinder mit. Auch der Vorsitzende des TSV Steffen Reißenweber steuerte einige Rollen bei.

Aber an seine eifrigen Turnkinder kam er nicht heran, von denen manche über 200 Purzelbäume vollführten. Zur Stärkung und für die Eltern war das Vereinsheim zu Kaffee und Kuchen geöffnet, wo dann auch generationenübergreifend von Kleinkind bis hin zu über 80-Jährigen alles versammelt war. fth

