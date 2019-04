Gold-Feier in der Jakobskirche

Niederstetten.Fast auf den Tag genau feierte der Konfirmationsjahrgang 1969 unlängst das Fest der goldenen Konfirmation in der Jakobskirche in Niederstetten.

Schon am Samstag trafen sich die Jubilare zu einem Klassentreffen. Beginn war um 15 Uhr am Rathaus. Bei einem Spaziergang, einer Besichtigung und einer Rast im Torhaus gab es viel zu erzählen. Auch nach dem Abendessen im Hotel Krone ging der Gesprächsstoff noch lange nicht aus.

Am Sonntagmorgen war Treffpunkt am Kirchturm, um gemeinsam zum Gottesdienst zu gehen, an dem auch die katholischen Klassenkameraden teilnahmen. Beim anschließenden Friedhofsbesuch wurden an den Gräbern der schon verstorbenen Kameraden, Blumen niedergelegt.

Die ehemaligen Schüler ließen das Wochenende, das gefüllt war mit vielen Gesprächen und Erinnerungen, bei einem gemeinsamen Mittagessen ausklingen, – nicht ohne das Versprechen, dass sie sich recht bald wiedersehen wollen. pm

