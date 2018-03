Anzeige

Niederstetten.16 Jubilarinnen und Jubilare feierten am Sonntag Judika in der Jakobskirche ihre goldene Konfirmation.

Pfarrer Roland Silzle ließ im festlichen Gottesdienst einige Erinnerungen an die Konfirmandenzeit 1968 wach werden, die beim gemeinsamen Mittagessen vertieft wurden. Man dachte auch an die zwei verstorbenen Konfirmandinnen Waltraud Schuld (Menikheim) und Angelika Haag (Claren). An der Feier nahmen teil: Ursula Lösch (Hörber), Elfriede Nörr-Weinmann, Inge Weisenberger (Richter), Jutta Zeier (Schneider) , Rolf Markert, Brigitte Bottler (Busch), Manfred Gickel, Erich Habel, Monika Mayer, Walter Limbacher, Jürgen Deschner, Inge Foitzig (Schulze), Walter Knorr, Doris Limbacher (Streitberger), Karl Herrmann und Anita Hermann (Knorr).