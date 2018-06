Gottesdienst zum Hundertsten

Anzeige

Ehrungen von Aktiven

Musikalische Vertiefung biblischer Texte, die Freude am gemeinsamen Singen, Geselligkeit und Ausflüge spielen für die Sänger eine große Rolle. Für einige ist das Singen im Niederstettener Kirchenchor sogar fast lebensbegleitende Aufgabe geworden. Im Jubiläumsgottesdienst am 17. Juni werden von Bezirkskantorin Anne-Maria Lehmann mehrere Chorsänger für langjährige Zugehörigkeit, zwischen 20 und 60 Jahre, geehrt. Den Gottesdienst umrahmen Kirchenchor und Liederkranz gemeinsam, gespielt wird auch die Kurzmesse in C-Dur von Charles Gounod, der genau am 17. Juni im Jahr 1818 in in Paris geboren wurde. Der Gottesdienst findet also genau an seinem 200. Geburtstag statt. Die Liturgie des Gottesdienstes gestaltet Pfarrer Roland Silzle. rb

