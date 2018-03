Große Wiedersehensfreude und in der Kirche ein Segen

Anzeige

PFITZINGEN.Einen festlichen Gottesdienst feierten 34 Frauen und Männer der Konfirmandenjahrgänge 1966 bis 1968 an ihrer Goldenen Konfirmation in der Trinitatiskirche in Pfitzingen.

Die Jubilarinnen und Jubilare trafen sich vor dem Gottesdienst zu einem kleinen zweiten Frühstück im Pfarrhaus, das Mitglieder des Kirchengemeinderats vorbereitet hatten.

Es herrschte große Wiedersehensfreude und es gab gleich viel zu erzählen. Danach zogen die Goldenen Konfirmanden wie vor 50 Jahren unter feierlichen Orgelklängen gemeinsam mit der heutigen Pfarrerin Ina Makowe in die Kirche ein.