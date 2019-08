Großer Applaus für begabten Nachwuchs

22 Kinder im Alter von sieben bis 13 Jahren gingen trotz Ferien fünf Tage lang freiwillig in die Röttinger Grundschule. Grund: Sie besuchten den Musicalworkshop des „Jungen Theaters“.

Röttingen. Unter der Leitung von Frederike Faust gemeinsam mit den drei Dozenten Kathleen Bauer (Choreografie), Christina Endres (Schauspiel) und Rudolf Hild, dem neuen Musikalischen Leiter der Frankenfestspiele (Musik/Gesang), studierten die Kids das Musical „The Addams Family“ ein. Nachdem bereits während des Workshops das Bayerische Fernsehen Aufnahmen drehte, war am letzten Workshop-Tag die Aufregung nochmals hoch, stand doch die Abschlusspräsentation in der voll besetzten Aula bevor. „Sie können stolz sein auf Ihre Kinder“ meine Schauspiel-Dozentin Christina Endres zu Beginn, denn was diese 19 Mädchen und drei Jungs in den fünf Tagen jeweils zwischen 9 und 16 Uhr gelernt haben, gebührt viel Respekt. Es waren schon sehr viel Text und Lieder, was sie sich neben Gestik und Mimik angeeignet und dabei nie den Humor und die Spannung verloren haben.

In dem Stück waren fünf Kinder, zwar ohne Handy – dafür aber mit Meerschweinchen – von Zuhause auf dem Weg zum Landsitz der Familie Addams. Besonders auflockernd war, dass selbst ein Fön in der Badewanne ein Pärchen nicht trennen kann. Am Klavier wurden die Darsteller von ihrem Dozenten Rudolf Hild begleitet.

In Gruppen wurden in den Vortagen parallel sowohl die schauspielerischen als auch die gesanglichen Fähigkeiten bei schnellem Kostümwechsel geprobt und je nach ihrem Talent die späteren Rollen verteilt. Einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer – sie kamen etwa aus Boxberg, Bad Mergentheim, Nordheim oder Marktbreit – waren schon bei einem früheren Workshop oder gar beim Kinderspiel des Jungen Theaters wie „Emil und die Detektive“ dabei. Auch das siebenjährige Tauberrettesheimer Zwillingspaar Franzi und Marie Pflüger war schon mal mit auf der großen Freilichtbühne im Röttinger Burghof dabei. Beide waren vor allem vom Tanzen begeistert, erklärten sie mit strahlender Miene und mit den großen Sprechrollen hatten sie keine Probleme, wurde der sehr umfangreiche Text doch abends noch Zuhause mit Mutti Claudia oder Vater Peter kräftig „gepaukt“.

„Schwer“ war für beide nichts, daher können sie sich auch vorstellen, später auf der Bühne zu stehen. Der Workshop bot auch für alle eine gute Gelegenheit, weitere Erfahrungen zu sammeln.

2020 wieder Theaterakademie

Daneben holten sie sich vor allem sehr viel Selbstbewusstsein, was sie auch im späteren Leben brauchen können. Am Ende gab es neben dem riesigen Applaus für die fleißigen Nachwuchskünstler auch noch ein Zertifikat, was vielleicht übers Bett gehängt wird und das manchen von einer großen Karriere träumen lässt. Am Ende bestätigte sich, wie es die Leiterin des „Jungen Theaters“, Frederike Faust zu Beginn angekündigt hatte: „Lassen Sie sich verzaubern“. Gleichzeitig verwies sie auf die im Frühjahr 2020 anstehende Theaterakademie, außerdem ist der achte Workshop geplant.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.08.2019