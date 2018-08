Grundstein fürs Sportabzeichen gelegt

Anzeige

54 Sportler haben an den Vereinsmeisterschaften des TSV Vorbachzimmern teilgenommen und dabei auch den Grundstein zu ihrem Sportabzeichen gelegt.

Vorbachzimmern. Im Rahmen der Vereinsmeisterschaften des TSV wurde auch der Beach-Volleyball-Ortscup ausgetragen, bei dem sechs Teams antraten und teils begeisternde Ballwechsel zeigten. Zu Beginn durften die Kinder und jugendlichen Leichtathleten ran. Wie alle, hatten auch sie Mehrkämpfe zu absolvieren. Im Kinderbereich setzte sich dieser aus einem Sprint, dem Weitsprung und dem Weitwurf zusammen. Vor allem für die Kleinsten war Leistungsdruck kein Thema.

Allein das Mitmachen unter den Augen der Erwachsenen war für die Jüngsten ein Erlebnis. Und da nicht mit Lob gespart wurde, ging es frisch angespornt an den nächsten Versuch. Im Jugend- und Erwachsenenbereich wurde der Mehrkampf durch Kugelstoßen und Schleuderball ergänzt. Es war nicht nur die direkte Konkurrenz zu den anderen Mitstreitern in den Riegen, die den Ehrgeiz entfachte. Bei den Vereinsmeisterschaften konnte auch der Grundstein für das Deutsche Sportabzeichen gelegt werden. So wurde zwischen den einzelnen Disziplinen immer wieder mal ein Blick auf die Tafeln mit den Anforderungen geworfen und manche zusätzliche Disziplin eingebaut, die dem Erreichen dieses Ziels diente.