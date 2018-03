Gut Erhaltenes in neue Hände

Anzeige

Die Annahme ist am Freitag, 13. April , von 14.30 bis 17 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum. Für die Rücksortierung ist eine Abgabe in Wäschekörben oder festen Kartons mit der jeweiligen Kenn-Nummer erforderlich. Jeder Artikel muss mit einem Etikett versehen werden, auf dem gut lesbar die Kenn-Nummer in roter Farbe (ganz wichtig), die Artikelbezeichnung, die Größe und der Preis in blau oder schwarz stehen. Bei der Anbringung sollte beachtet werden, dass der Kunde die Ware vollständig begutachten kann.

Die Veranstalter behalten es sich vor, Ware mit nicht vollständig ausgezeichneten, mit angetackerten oder nur angeklebten Etiketten abzulehnen. Dies gilt auch für beschädigte oder verschmutzte Artikel, die aussortiert werden. Für verloren gegangene oder beschädigte Sachen, kann keine Haftung übernommen werden.

Die Rückgabe der nicht verkauften Waren sowie die Auszahlung erfolgt am Samstag, 14. April, von 15.30 bis 16.30 Uhr. Zehn Prozent des Verkaufserlöses werden einbehalten. Mit der Hälfte des Betrages, wird die Arbeit in den Eltern-Kind-Gruppen gefördert. Die andere Hälfte wird für eine karitative Aufgabe gespendet.

