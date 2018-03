Gute, handgemachte Dinge

Anzeige

Niederstetten.Die Hohenloher Musik- und Kleinkunsttage Niederstetten bieten Künstlern der Region eine Plattform. Vom 16. bis 18. März sollten an drei Abenden hintereinander drei dieser Gruppen präsentiert werden.

Leider musste der angekündigte Chor „Heart and Soul“, der ein Projekt mit Gitarrist Horst Luksch erarbeitet hat, krankheitsbedingt absagen. Bleiben dieses Jahr noch die Gruppen Nauswärts mit einer Frischzellenkur für fränkische Volksmusik, oder besser: Folkmusik, und das Chanson-Duo Café Sehnsucht.

Es gibt sie noch die guten, handgemachten Dinge. Auch in der Musik. Wer zu gekonnt vorgetragenen Musik auf Geige, Klarinette, Akkordeon, Gitarre und Kontrabass auch noch Lieder in fränkischer Mundart hören mag, liegt beim Konzert von Nauswärts am Freitag, 16. März (20 Uhr) im Kult genau richtig. So kann man die fränkische Volksmusik wieder schätzen lernen: Fränkische Musik und Tänze werden durch Einflüsse aus Klezmer und Irish Folk vielseitig und abwechslungsreich. Dazwischen gibt es auch mal vierstimmige Sätze aus der ländlich-fränkischen Chortradition. Die fünf Musiker von Nauswärts wollen ihr Publikum emotional berühren – und das wird ihnen in Niederstetten auch ganz bestimmt gelingen.