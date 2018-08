Heeresflieger fokussieren sich jetzt auf die Landes- und Bündnisverteidigung

Niederstetten.Nach Beendigung des Heeresfliegereinsatzes in Mali/Afrika tritt für die Niederstettener Soldaten die Landes- und Bündnisverteidigung wieder in den Mittelpunkt der Ausbildung. Dies wird auch der Bundesverteidigungsministerin am Montag, 20. August, in Niederstetten gezeigt.

Mit Ablauf des 30. Juni endete der Auftrag des gemischten Heeresfliegereinsatzverbandes in Mali. Bis zur letzten Minute standen die Hubschrauber vom Typ NH90 abrufbereit, um verletzte oder verwundete UN-Soldaten im Lufttransport zu Rettungseinrichtungen zu fliegen. Somit sorgten sie auch für die schnelle sanitätsdienstliche Unterstützung der in der ost-malischen Stadt Gao eingesetzten deutschen Kräfte. Wenige Niederstettener Soldaten befinden sich noch in Mali, um die Rückverlegung des Materials nach Deutschland sicherstellen zu können.

Der so genannte „Forward Aeromedical Evacuation“-Einsatz stellt dabei nur einen kleinen Ausschnitt aus dem großen Fähigkeitsportfolio des leichten Transporthubschraubers NH90 dar. Die Niederstettener Heeresflieger des Transporthubschrauberregiments 30, die zusammen mit den Heeresfliegern aus Faßberg und Fritzlar den Auftrag wahrnahmen, werden sich nun wieder stärker der Ausbildung anderer Fähigkeiten des Luftbeweglichkeitsspektrums des deutschen Heeres widmen, heißt es in einer Pressemitteilung der Bundeswehr. Die Zusammenarbeit mit den Fallschirmjägerkräften der Luftlandebrigade 1 „Saarland“ sowie mit Kräften des Kommandos „Spezialkräfte“ stehen dabei im Fokus. Personal- und Materialtransport, Luftlandeoperationen mit Fallschirmspringern und Einsätze mit luftbeweglicher Infanterie bilden den Kern der Bemühungen.

Im Zuge der geänderten sicherheitspolitischen Lage trete nun der Beitrag der Heeresflieger zur Landes- und Bündnisverteidigung deutlich in den Vordergrund, so die Bundeswehr.

Fähigkeiten werden präsentiert

Im Rahmen ihrer Sommerreise wird die Bundesministerin der Verteidigung, Dr. Ursula von der Leyen, das Transporthubschrauberregiment 30 am Montag, 20. August, in Niederstetten besuchen. Dabei werden ihr in einer hochdynamischen Übung das Absetzen von Fallschirmspringern aus einem NH90, das Anlanden von Fallschirmjägerkräften und der Lufttransport als Außenlast von leicht gepanzerten Waffenträgern vom Typ Wiesel dargestellt. Zusätzlich informiert der Verband die Ministerin über den zweiten Auftrag des Regiments – den Such- und Rettungsdienst – mit dem Einsatz eines entsprechenden Hubschraubers während dieser Übung. bw

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.08.2018