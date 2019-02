Helikopter donnern über die Dächer

SAR-Helikopter der Bundeswehr. © dpa

Niederstetten/Igersheim.„Die derzeit idealen Nachtflugbedingungen“ nutzte diese Woche laut einer Presseauskunft das Niederstettener Transporthubschrauberregiment für diverse Trainingsflüge, unter anderem ein Übungsvorhaben mit der Freiwilligen Feuerwehr Igersheim.

So probten am vergangenen Dienstagabend bei sternenklarer Nacht zwei SAR-Hubschrauber (Suche und Rettung in Luftnotfällen) vom Typ Bell UH1-D die Zusammenarbeit mit der örtlichen Feuerwehr. Hierbei wurden durch deren Einsatzfahrzeuge im Raum Igersheim zwei Behelfslandeplätze beleuchtet, welche für mehrere Übungsanflüge genutzt wurden. Die Hubschrauber donnerten dabei dicht über die Häuser hinweg und sorgten so für neugierige Blicke einiger Bürger, wie unsere Zeitung erfuhr. „Die Übung derartiger Verfahren ist für die Piloten eine notwendige Voraussetzung um weiterhin Rettungsflüge bei Nacht sicherstellen zu können“, so die Bundeswehr.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.02.2019