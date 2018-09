Herausforderungen der Umbruch-Zeit erfolgreich gemeistert

Niederstetten.Der Wechsel von gleich zwei Staffelkapitänen fand jetzt beim Transporthubschrauberregiment 30 in Niederstetten statt.

Bei einem Regimentsappell begrüßte der Kommandeur des Transporthubschrauberregiment 30, Oberst Peter Göhringer, die angereisten Gäste der scheidenden und neuen Staffelkapitäne. Besonders freute Göhringer sich über die Teil-nahme der Garnisonsbürgermeisterin, Heike Naber, die nach ihrem Amtsantritt im Mai zum erstem Mal an einem derartigen Appell teilnahm.

In seiner kurzen Ansprache ging der Kommandeur auf die großen Herausforderungen des Regiments in Bezug auf den leichten Transporthubschrauber NH90 ein. Mit diesem Luftfahrzeug, das weltweit einer der modernsten Militärhubschrauber ist, nahm der Verband an der Übung „Hot Blade 2018“ in Portugal teil und bereitet sich gerade auf die Übung „Green Griffen 2018“ in den Niederlanden vor. Ebenso wurde der Auslandseinsatz der Heeresflieger in Mali zur Jahresmitte beendet. In diesem Zusammenhang nutzte Göhringer die Gelegenheit, drei verdiente Soldaten mit Ehrenkreuzen der Bundeswehr auszuzeichnen.

Anschließend wandte sich der Kommandeur an den scheidenden Staffelkapitän der 5. Staffel des Transporthubschrauberregiment 30, Major Martin Roth.

Fast zehn Jahre Chef Dieser wurde seit 2009 ununterbrochen als Chef verschiedener Luftfahrzeugtechnikstaffeln an den Standorten Nieder-stetten und Faßberg eingesetzt. Dabei zeichnete Roth für die Zusammenführung von zwei Einheiten in eine Wartungsstaffel im Rahmen der Einnahme der neuen Struktur des Transporthubschrauberregiment 30 in 2014 verantwortlich.

Besonders hervorzuheben war auch der Zeitraum des Umbruchs, in dem das Regiment vom leichten Transporthubschrauber UH-1D auf den NH90 wechselte und die Wartungsstaffel zeitgleich zwei Hubschraubermuster für den Flugbetrieb zur Verfügung stellen musste.

Roth wird zukünftig seine umfangreichen Erfahrungen in den Bereich des Nutzungsmanagements des NH90 einbringen.

Nach der Entbindung von Major Roth vom Kommando über die 5. Staffel übertrug Oberst Göhringer dieses an Major Daniel Knust. Mit dessen Ausbildung zum Systemingenieur NH90 und Vorverwendungen in der Luftfahrzeugtechnik, unter anderen auch schon im Transporthubschrauberregiment 30 an zentraler Stelle, sieht Göhringer ihn bestens auf die kommenden Herausforderungen vorbereitet.

Seit Dezember 2016 stellt die 7. Staffel des Transporthubschrauberregiment 30 die Durchführung der Dauereinsatzaufgabe Such- und Rettungsdienst über Land (Search and Rescue/ SAR Land) rund um die Uhr über das ganze Jahr sicher. In seiner Ansprache vor der Übergabe des Kommandos über die SAR-Staffel ging Oberst Göhringer auf die be-sonderen Herausforderungen dieses Dienstes ein, der lange Abwesenheiten und eine besondere Belastbarkeit der Luftfahrzeugbesatzungen – auch in Bezug auf den Umgang mit Tod und Verwundung – verlangt.

Einmalige Einheit

Von den drei Stationen Holzdorf, Niederstetten und Nörvenich aus werden bei Tag und Nacht vermisste bzw. verunglückte Luftfahrzeuge gesucht und erste Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Im Rahmen freier Kapazitäten und sofern kein ziviler Rettungshubschrauber zur Verfügung steht, unterstützen die SAR-Besatzungen auch die zivilen Rettungskräfte. Derzeit unterstützt diese Staffel auch mit einem zusätzlichen Hubschrauber bei der Waldbrandbekämpfung auf einem munitionsbelasteten ehemaligen Truppenübungsplatz in Brandenburg.

In Abwesenheit wurde Major Michael Wagner vom dem Kommando über die 7. Staffel entbunden. Als erster Staffelkapitän dieser in der Bundeswehr einmaligen Einheit konnte er diese wesentlich prägen und seine langjährige fliegerische Erfahrung sowie seine Kenntnisse aus der Vorverwendung im SAR-Fachdezernat beim General Flugbetrieb Heer zielgerichtet einbringen.

Mit Major Marcus Preuß übernahm ein ebenfalls erfahrener Luftfahrzeugführer die Staffelführung, der seit Aufstellung der 7. Staffel an entscheidender Stelle mitgewirkt hat und somit über sehr gute Voraussetzungen verfügt den demnächst anstehenden Wechsel des Einsatzhubschraubers zu steuern.

Nach dem Ende des Appells wurde Major Roth noch eine besondere Ehre zuteil: Als ehemaliger Angehöriger der Heeresaufklärungstruppe und als Zeichen der Wertschätzung wurde er mit einem geschützten Führungsfahrzeug vom Typ Eagle V vom Appellplatz abgeholt und nach der Fahrt durch ein Spalier seiner Einheit zum anschließenden Empfang gebracht. hfl

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.09.2018