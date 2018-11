Niederstetten.Der Frickental-Fußweg (den hier gerade eine Anwohnerin fegt) wird von Laubbäumen gesäumt. Die herbstliche Blätterflut ist für manche Anwohner, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, ein Problem, merkte Stadtrat Klaus Lahr in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend an. Er regte an, die Bäume im Frühjahr zurückzuschneiden. Doch das sei der falsche Weg, sagte Bürgermeisterin Naber, weil diese dann noch viel stärker austreiben würden. Sie sagte aber zu, dort Pflegemaßnahmen vornehmen zu lassen. sem/Bild: Bettina Semrau

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018