„Hervorragende Arbeit“ geleistet

Im Rahmen der Feuerwehrbedarfsplanung, die im Jahr 2015 erhoben wurde, konnten weitere Anforderungen abgearbeitet werden. So wurde der Umbau des ehemaligen Farrenstalles in Adolzhausen zu einem Feuerwehrgerätehaus abgeschlossen und dank der Eigenleistungen aus der Ortschaft realisiert. Auch die Einweihung hat bereits stattgefunden. Die Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges Wasser für die Abteilung Adolzhausen und der Bau eines Feuerwehrgerätehauses in Rinderfeld sind bereits in der Umsetzung.

„Die Gemeinde hat somit die Hardware gegeben, die Software muss dann durch die Übungen geschaffen werden,“ so Bürgermeister Zibold. Er bedankte sich bei alle allen Angehörigen der Gesamtfeuerwehr Niederstetten für die hervorragende Arbeit und den großen Einsatzwillen. Stellvertretender Kommandant Georg Keim, der krankheitsbedingt den Kommandanten Oliver Käss vertrat, berichtete über die Ereignisse des letzten Jahres. Er verzeichnete diesmal einen Personalzuwachs von fünf aktiven Feuerwehrangehörigen. Neuaufnahmen wurden elf notiert. Austritte, Übertritte beziehungsweise Wechsel gab es sechs. So sind 2017 insgesamt 290 Aktive in zehn Einsatzabteilungen, davon 17 weibliche Feuerwehrangehörige registriert.

Die 290 Feuerwehrangehörigen wurden zu insgesamt 22 Einsätzen im letzten Jahr gerufen. Im Gegensatz zum Vorjahr mit 56 Einsätzen war 2017 ein normales Jahr. Die Einsätze begannen im Januar mit einem Flächenbrand in Oberstetten, gefolgt von einer Überlandhilfe in Creglingen und einem Wohnungsbrand in Adolzhausen. Weiter wurde die Feuerwehr Niederstetten zu sieben Einsätzen mit technischer Hilfeleistung alarmiert.

Insgesamt zwölf Alarmierungen wurden durch Brandmeldeanlagen ausgelöst. Sieben Personen wurden bei den Einsätzen gerettet und erstversorgt.

Dass die Feuerwehr auch fachlich auf dem besten Stand ist, beweist die Zahl der durchgeführten Ausbildungen. 2017 wurden eine Grundausbildung zum Truppmann mit 44 Teilnehmern, davon sieben Teilnehmer aus der Gesamtfeuerwehr Nieder-stetten, eine Truppführerausbildung mit 15 Teilnehmern, davon elf aus der Gesamtwehr Niederstetten durchgeführt. Zwei Kurse „Erst-Hilfe Rettung“, zwei Sprechfunkerausbildungen sowie der Atemschutzgeräteträgerlehrgang wurden 2017 auch absolviert. Insgesamt 50 Feuerwehrangehörige leisteten zusätzlich zum normalen Übungsdienst 1409 Stunden an Aus- und Weiterbildung im Jahr 2017. Georg Keim bedankte sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Ausbildern und Helfern, die zum Wohle und Schutz aller Bürger der Gemeinde, ihre Freizeit für Fort- und Weiterbildungen opferten.

Beförderungen

Beförderungen durch Bürgermeister Zibold und Georg Keim standen acht auf der Tagesordnung. Bereits in den Abteilungsversammlungen wurden insgesamt 27 Feuerwehrangehörige befördert. Ehrungen mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Dienst verlieh Kreisbrandmeister Alfred Wirsching insgesamt neunmal und das Feuerwehrehrenzeichen in Gold für 40 Jahre aktiven Dienst gleich viermal.

Nach dem Bericht des stellvertretenden Kommandanten folgten noch die Berichte des Schriftführers, des Jugendfeuerwehrwartes und des Leiters der Altersabteilung.

Grußworte entrichteten Kreisbrandmeister Alfred Wirsching, Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzender Sebastian Quenzer und der Leiter des Feuerwehrmuseums Waldmannshofen, Walter Schnirch. Die Entlastung des Kommandanten und des Feuerwehrausschusses beantragte Bürgermeister Rüdiger Zibold, diese wurde einstimmig erteilt.

