Hervorragende Jugendarbeit gewürdigt

Niederstetten.Die Fußball-Abteilung des TV Niederstetten traf sich zur traditionellen Weihnachtsfeier in der festlich geschmückten „Alten Turnhalle“.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Manuel Kleinheinz richtete Bürgermeisterin Heike Naber ein Grußwort an die Gäste. Sie ging in erster Linie auf die hervorragende Jugendabteilung des TVN ein mit all den ehrenamtlichen Helfern, die wie immer in der Vorweihnachtszeit vor einer ihrer größten Herausforderungen stehen: dem alljährlichen Jako-Cup in der Sporthalle in Niederstetten (wir berichten aktuell). Nach dem Essen ergriff Wolfgang Schmalzbauer, ebenfalls Abteilungsleiter, das Wort. Sein Part waren die Ehrungen, bei dem unter dem Applaus der Gäste zahlreiche Mitglieder der Abteilung für verschiedenste ehrenamtliche Tätigkeiten rund um den Fußball auf die Bühne gebeten wurden, um ihre Ehrenurkunde sowie ein kleines Präsent entgegen zu nehmen. Mit der goldenen Ehrennadel wurden ausgezeichnet: Erwin Friedrich, Michael Friedrich, Markus Käss, Günther Preuninger, Ulrich Roth, Gerd Streitberger und Reinhard Wagner.

Zu fortgeschrittener Stunde folgte ein Beitrag der „aktiven“ Spieler die in einer Videopräsentation einen „normalen“ Wochenend-Ablauf einer typischen Kreisliga-Mannschaft zusammengeschnitten hatten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.12.2018