Heute Premiere des Bühnenzinnobers

Reinsbronn.Nach einjähriger Spielpause ist der Theaterverein Reinsbronner Bühnenzinnober wieder aktiv. Das neue Stück „Familien-Bande“ von Arno Boas wird am heutigen Samstag uraufgeführt. Der Vorhang im Gemeindehaus öffnet sich um 20 Uhr, Saalöffnung ist um 19 Uhr. Die Zuschauer werden dann Zeuge einer humorvollen und turbulenten Handlung, in der eine Familie nach Australien auswandern will. Nach der Premiere gibt es weitere Vorstellungen an folgenden Terminen: Freitag, 8., Samstag, 9., Sonntag, 10., Freitag, 15., Samstag, 16., Sonntag, 17., Freitag, 22., Samstag, 23. und Sonntag, 24. März. Freitags und samstags ist Beginn um 20 Uhr, sonntags bereits um 18 Uhr. Karten können im Internet unter www.ticketburner.de gebucht oder über die Hotline 09848/9693961 bestellt werden. Für die heutige Premiere gibt es auch an der Abendkasse noch Karten. Bild: Verein

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.03.2019