Hinreißende Kleidungsstücke aus Meisterhand

Langjährige Leiterin der Kostümschneiderei ist die Niederstettener Scheidermeisterin Isolde Menikheim. Sie hat für diese Spielzeit prominente Unterstützung bekommen. Christian Steiner hat eine Ausbildung als staatlich anerkannter Modedesigner an der Berufsfachschule Stuttgart absolviert. Seine Erfahrung brachte er bei großen Produktionen wie den Festspielen Bregenz ein. Auch bei den Opernproduktionen der Jeunesses Musicales in Weikersheim lieferte er beeindruckende Kostüme.

Steiners Kollegin Doro Landgraf ist ausgebildete Maßschneiderin. Sie arbeitet u.a. am Theater Gießen, und war ebenfalls als Festspiel-Schneiderin in Bregenz sowie für die Oper in Weikersheim im Einsatz.

Zahlreiche Umzieh-Aktionen

Für „Kohlhiesel“ haben die beiden 64 Kostüme neu angefertigt. Rund 40 Perücken sind ebenfalls „im Einsatz“ – die Maskenbildnerinnen haben aktuell noch in der Alten Schule ihre „Werkstatt“. Zum Saisonstart ziehen sie in den hinteren Bühnenbereich des Tempele um. Weil heuer vor allem von den Nebendarstellern extrem viele Umzüge zu bewältigen sind, muss hier bei den jetzigen Wochenendproben alles noch ganz genau getaktet werden. Teilweise haben die Schauspieler zwischen rasanten Kneipenszenen, wilder Schlägerei und Hochzeitsfest nur wenige Minuten, um mit neuer Bekleidung und anderer Frisur wieder auf der Szene zu erscheinen.

Die neue Produktion dürfte der langen Erfolgsgeschichte des Theaters noch „eins draufsetzen“. Über 5000 Eintrittskarten sind bereits vorab verkauft. Einzelne von den insgesamt zwölf Vorstellungen sind also bis auf Restkarten bereits ausverkauft. Einzig für die Vorstellung am Sonntag, 15. Juli (Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft) gibt es aktuell noch ausreichend Karten. Die Theaterintendanz wird – zumindest aller Voraussicht nach – den bisherigen (Regen-)Ersatz-Vorstellungstermin am 24. Juli noch offiziell freigeben. ftt

