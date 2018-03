Hinter die Kulissen des Archivs blicken

Anzeige

Neuenstein.Die Möglichkeit, einen intensiven Blick in das Hohenlohe-Zentralarchiv in Schloss Neuenstein zu werfen, gibt es am Donnerstag, 15. März. Die Führung für Jedermann erlaubt es, hinter die Kulissen zu sehen und vor allem die Magazinräume zu besichtigen, die gewöhnlich den Mitarbeitern vorbehalten sind. Im Rahmen des Rundgangs erläutert Archivleiter Dr. Ulrich Schludi Aufgaben und Arbeit des Hohenlohe-Zentralarchivs. Daneben werden herausragende Quellen vom Mittelalter bis zur Neuzeit betrachtet und erklärt. Auch zentrale Archivaliengruppen der Familien- und Heimatgeschichtsforschung kommen zur Sprache. Eine Einführung in die Nutzungsmöglichkeiten des Archivs ergänzt die Führung.

Die Themenführung im Schloss Neuenstein beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. pm