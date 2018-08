Hochzeit unter dem Baldachin

Braunsbach.Am Europäischen Tag der Jüdischen Kultur, am 2. September, hat das Rabbinatsmuseum Braunsbach von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Neben der Dauerausstellung ist auch die Sonderausstellung „Lust und Liebe im Judentum“ geöffnet.

„Aber selbstverständlich haben wir unter der Chuppa, dem Baldachin, geheiratet“, erzählte Edna B. aus Haifa. „Auch wenn unsere Familie nicht religiös ist, so haben wir uns doch von einem Rabbiner trauen lassen“. Wo in Deutschland Standesamt und Gericht zuständig sind, hält sich der israelische Staat heraus; für Eheschließung und Ehescheidung wendet man sich an das Rabbinat.

In der Sonderausstellung sind einige Eheverträge, aber auch Scheidungsbriefe zu sehen. Welche Regeln bei ihrer Abfassung zu beachten sind, wird in der Ausstellung erklärt. Ebenso zeigt die Ausstellung, wie eine jüdische Hochzeit gefeiert wird und welche Pflichten ein jüdisches Ehepaar eingeht. Nähere Informationen unter www.rabbinatsmuseum-braunsbach.de oder rabbinatsmuseum@braunsbach.de.

