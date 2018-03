„Hohenloher“ als neue Währung?

Anzeige

Crailsheim.„Die Welt wird sich nur ändern, wenn wir uns ändern“, heißt es im Dokumentarfilm „Tomorrow – die Welt ist voller Lösungen“, den die evangelische Familienbildungsstätte Crailsheim (FBS) bei einem Film abend im Cinecity zeigte. „Wir wollen uns inspirieren lassen von einer Welt mit Zukunft“, sagte FBS-Leiterin Gerlinde Mack, die zusammen mit Pfarrerin Birgit Rügner den Film abend organisiert hatte.

Im Film wurden nicht nur die Probleme des Klimawandels aufgezeig, sondern auch, wie sich dies vermeiden lässt. So schlägt der Aktivist Cyril Dion etwa vor, Nahrungsmittelknappheit durch den Anbau von Obst und Gemüse in Städten zu verringern. Aber auch bei Themen zur Wirtschaft, dem Bildungssystem, der Demokratie oder den Energiereserven in der nahen Zukunft regt der Film zum Nachdenken an. In der Diskussion sprach Gerhard Kreutz aus Kirchberg das aus, was sich viele der Zuschauer dachten: „Den Film sollte man allen Gemeinderäten einmal zeigen.“

Interessante Binnenwährung

Im Film wurde die Idee einer lokalen Währung vorgestellt, die ermöglicht, dass Leute vor Ort einkaufen gehen und somit auf die lokale Vielfalt achten. „Ich finde das Projekt einer Binnenwährung hochinteressant, und mich würde interessieren, ob das auch hier in der Umgebung funktionieren würde“, sagte Michael Jag aus Honhardt. Dazu kamen direkt Vorschläge eines „Hohenlohers“ oder eines „Jagsttalers“ als neue Währung aus dem Publikum.