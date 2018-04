Hunde teils besser ernährt als Menschen

Anzeige

Viele Hunde und Katzen sind übergewichtig. Die negativen Folgen für ihre Gesundheit können gravierend sein. Auch im Taubertal kennen Tierärzte das Problem.

Bad Mergentheim/Weikersheim.

Egal, ob Hund oder Katze – fast die Hälfte der Haustiere hat Übergewicht, schätzt der Bundesverband Praktizierender Tierärzte. Die Tendenz sei steigend. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt das Instituts für Tierernährung, Ernährungsschäden und Diätetik an der Universität Leipzig. Nach seinen Angaben werden rund 40 Prozent der Hunde und Katzen in Industrieländern Mitteleuropas als übergewichtig eingeschätzt. Diese Zeitung hat bei Tierärzten im Taubertal nachgefragt, wie die Situation vor Ort aussieht und was Halter gegen das Übergewicht ihrer Haustiere tun können.