In vielfacher Hinsicht Verdienste erworben

Crailsheim.Der Gemeinderat der Stadt Crailsheim hat beschlossen, Ulricke Durspekt-Weiler für ihr außergewöhnliches Engagement und ihren Einsatz für die Stadt Crailsheim das Ehrenbürgerrecht zu verleihen.

In einer öffentlichen Sondersitzung des Gemeinderats am 11. Mai in der Festhalle Ingersheim wird sie zur Ehrenbürgerin ernannt. Damit ist sie die achte Person in der Crailsheimer Geschichte, der die Ehrenbürgerwürde zuteilwird.

In Theodora Cashel erhielt 1987 die bislang einzige Frau das Ehrenbürgerrecht der Stadt.

Ausgezeichnet wurde damit ihr großes Verdienst um die Hilfsleistungen nach 1945 und die Städtepartnerschaft mit Worthington.

Das Ehrenbürgerrecht ist in der Gemeindeordnung festgehalten und die Entscheidung über eine Verleihung des Rechts liegt ausschließlich beim Gemeinderat. Durspekt-Weiler hat sich in den vergangenen Jahrzehnten in vielfacher Hinsicht für Crailsheim verdient gemacht. Als Mitbegründerin der städtischen Musikschule war sie von 1960 bis 2002 deren stellvertretende Leiterin. Zudem hat sie durch ihr Mitwirken eine ganze Reihe von Chören und Musikgruppen in dieser Zeit und darüber hinaus bereichert.

„Doudi vu Träschbi“

Als eines von sieben Mitgliedern im Kuratorium der Stiftung für den Wiederaufbau der Turmspitze am Rathaus organisierte sie verschiedene Aktionen und akquirierte Spenden, was 1979 mit der Realisierung von Erfolg gekrönt war.

Vier Jahre später war Durspekt-Weiler Mitbegründerin des Crailsheimer Historischen Vereins und wurde bei der Gründungsveranstaltung in dessen Ausschuss gewählt.

Auch für die Neubegründung der Fränkischen Familie im Jahr 1986 war sie, gemeinsam mit Manfred David, verantwortlich und stand in der Rolle als „Doudi vu Träschbi“ der Gruppe jahrelang vor. Mit der Rolle der unverwechselbaren „Doudi“ erreichte Durspekt-Weiler auch über die Grenzen der Stadt hinaus Bekanntheit und konnte die hohenlohische Mundart und den unverwechselbaren Dialekt repräsentieren. Eine besondere Ehre wurde ihr 2004 im Rahmen der Amtseinsetzung von Bundespräsident Horst Köhler zuteil, den sie als Botschafterin der Stadt Crailsheim in der Tracht der Fränkischen Familie zu seinem Tisch geleiten durfte. Nach der Wiederwahl Köhlers im Jahr 2009 wurde sie erneut zur Amtseinsetzung eingeladen.

Auch für die Städtepartnerschaften setzte sie sich ein; so wurde Durspekt-Weiler in die Bruderschaft ,Confrérie du Coco de Pamiers’ der französischen Partnerstadt Pamiers aufgenommen.

Von 1971 bis 1976 zeichnete sie als Gemeinderätin mit für die Geschicke der Stadt verantwortlich und war von 1970 bis 1993 als Schöffin beim Landgericht Ellwangen ehrenamtlich tätig. Für ihr vielfältiges Engagement und ihren Einsatz für die Stadt wurde Durspekt-Weiler bereits mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg (1999), dem Goldenen Horaff (2004) und der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland (2017) ausgezeichnet.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.03.2019