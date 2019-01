Informationen beim Tag der offenen Tür

Weikersheim.Die Gemeinschaftsschule veranstaltet für die Viertklässler und deren Eltern am Dienstag, 26. Februar, einen Tag der offenen Tür.

Um 17 Uhr findet in der neuen Mensa eine Einführung in das pädagogische Konzept statt. Anschließend geben Schüler und Lehrer Einblicke in das Lernstudio. In den Fachräumen finden verschiedene Angebote für die Viertklässler statt und es besteht die Möglichkeit zu einem Informationsaustausch mit der Schulleitung, den Lehrern und Eltern der GMS.

Für interessierte Viertklässler findet der Schnuppertag am Donnerstag, 28. Februar, von 8.20 bis 12 Uhr statt. Sportsachen sind mitzubringen.

Anmeldung für den Schnuppertag bis Freitag, 22. Februar (Telefon 07934/910717). Die Schüleranmeldung findet am Mittwoch, 13. März, von 7.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie am Donnerstag, 14. März, von 7.30 bis 12.30 Uhr statt.

