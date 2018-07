Informations-Truck bei Firma Kappes

Anzeige

Niederstetten.Energiesysteme für die eigene Strom- und Wärmeerzeugung, die Speicherung sowie den intelligenten Verbrauch – das alles aus einer Hand für den Neubau und die Sanierung präsentiert die Nieder-stettener Firma Kappes, Heizung-Lüftung-Klima, mit Viessmann in einem Brennstoffzellen-Truck, der am Freitag und Samstag, 13. und 14. Juli, in der Austraße 4 in Niederstetten Halt macht. Interessenten können sich von am Freitag von 9 bis 17 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr unverbindlich informieren. Die Brennstoffzellentechnologie ist in einem 13 Meter langen und 3,4 Meter hohen Spezialfahrzeug zu sehen. Es wird neben einer Brennstoffzellen-Heizung auch ein Stromspeicher-System gezeigt. Auf dem Dach wird die Kombination ergänzt durch Photovoltaik-Module. pm