Ins Rutschen geraten

Rot am See.Fine 68-jährige Frau befuhr am Mittwoch gegen 10.45 Uhr befuhr mit ihrem PKW Skoda die B 290 von Rot am See in Richtung Blaufelden. In einer leichten Linkskurve kam sie auf der reifglatten Straße ins Rutschen und zunächst nach links von der Fahrbahn ab, wo sie zwei Verkehrszeichen beschädigte. Beim Gegenlenken kam sie wieder auf die Fahrbahn zurück, wo sich das Auto überschlug und schließlich auf dem Dach liegen blieb. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße gesperrt werden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.12.2018