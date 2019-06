Inspiriert von Geschichte und Topografie des Hauses

Rothenburg.Die brasilianische Künstlerin Laura Belém öffnet am Samstag/Sonntag, 22. und 23. Juni, in der Tagungsstätte Wildbad ihr Atelier für alle interessierten Kunstfreunde und Besucher aus nah und fern. Belém ist seit Mai im Wildbad als Artist in Residence zu Gast. Die international bekannte Künstlerin entwickelt hier eine ortsspezifische Installation rund um das Thema „Wasser“.

Erläuterungen

Das Atelier von Laura Belém ist am 22. und 23. Juni jeweils von 13.30 bis 17 Uhr zugänglich.

Es befindet sich auf dem Wildbad-Areal in der früheren Gipsmühle am Ufer der Tauber.

Hier wird die Künstlerin unter anderem Zeichnungen und Aquarelle zeigen, die sie während ihres Aufenthalts im Wildbad anfertigt.

Jeweils um 15 Uhr gibt Laura Belém Erläuterungen zu ihrer künstlerischen Arbeit im Wildbad Rothenburg sowie zu ihrer damit in Zusammenhang stehenden erstmaligen Kooperation mit der bekannten Lyrikerin Nora Gomringer.

Installation wird übergeben

Die Installation, die sie derzeit für den Park des Wildbads entwickelt, wird sie am 9. Juli übergeben. Inspiriert von der topografischen Lage und der Geschichte des Hauses sowie von der starken Präsenz des Flusses Tauber und den Klängen im Wildbad-Park, wird Laura Belèm ein Werk aus skulpturalen Elementen und einem mehrkanaligen Soundtrack zum Thema „Wasser“ schaffen. Sie arbeitet dabei erstmals mit der mehrfach ausgezeichneten Autorin Nora Gomringer zusammen.

Projektbegleitend außerdem: 9. Juli, ab 16 Uhr: Kunst-Tag, 19 Uhr öffentliche Werkübergabe der Installation von Laura Belém. Noch bis 10. Juli: Brasilien – Facetten eines Landes. Fotoausstellung der Brasilieninitative Freiburg.

