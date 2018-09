Jan Josef Liefers rockt den Burghof

Jan Josef Liefers und seine Band kommen im Sommer 2019 auf Burg Brattenstein. Karten gibt es bereits – und die Sommerkonzerte sind stets schnell ausverkauft.

Röttingen. Der singende Schauspieler kommt: Am Dienstag, 13. August um 20 Uhr öffnet der Hof der Burg Brattenstein seine Tore für „Radio Doria“: Jan Josef Liefers und Band. Mit Radio Doria konnten die Frankenfestspiele erneut einen hochkarätigen Stargast für ein Open Air-Konzert auf der Röttinger Freilichtbühne gewinnen. Nach Gästen wie Süden (Schmidbauer, Pollina, Kälberer), Rainhard Fendrich, Konstantin Wecker, Haindling und Münchener Freiheit können sich die Festspielbesucher mit Radio Doria auf ein neues Highlight freuen.

Anknüpfend an ihre erfolgreichen Konzertreisen im Frühjahr und Herbst 2018 zum aktuellen Album „2 Seiten“, setzen Jan Josef Liefers und seine Band Radio Doria im Sommer 2019 mit erweitertem Programm noch einen drauf und präsentieren ihre gefeierte Live-Show größtenteils unter freiem Himmel.

Für die Sommerkonzerte 2019, insgesamt mehr als zwei Dutzend Auftritte von Juni bis September, werden Radio Doria eine ganze Reihe von spektakulären Auftrittsorten ansteuern: Von Waldbühne bis Schloss, von Burg über Amphitheater bis zu Orangerie ist alles dabei.

Im Rahmen der anstehenden Sommerkonzerte können sich die Fans nicht nur auf alle Höhepunkte des aktuellen Albums 2 Seiten freuen, denn exklusiv werden Radio Doria zudem einen Song der fiktionalen Band Bochums Steine aus dem Herbst-Kinohighlight „So viel Zeit“ mit Jan Josef Liefers in der Hauptrolle im Gepäck haben.

Im Film spielt der Schauspieler Liefers einen Bandleader, der zuletzt sehr viel weniger erfolgreich war als der Musiker Liefers mit seiner Band Radio Doria, sich dann aber im Film um so fulminanter mit dem Titelsong „So viel Zeit“ zurückmeldet.

Wenn Radio Doria im Sommer 2019 den Song „So viel Zeit“ auch erstmals live präsentieren, schließt sich der Kreis zwischen den verschiedenen Berufungen und Leidenschaften von Jan Josef Liefers.

Der Vorverkauf für das Open Air-Konzert ist bereits angelaufen; der Vorverkauf für die Abendvorstellungen der Frankenfestspiele 2019 beginnt im Oktober.

Für das Konzert „Black Velvet Band – Irish Folk im Gewölbe“ im Gewölbekeller Röttingen am Samstag, 22. September 2018 um 19.30 Uhr sowie für das Advent-Kindertheater „Pippi plündert den Weihnachtsbaum“ (ab vier Jahren) am 7. und 8. Dezember 2018 in der Burghalle Röttingen sind noch Karten erhältlich. Nähere Informationen zum Festspielprogramm und alle Termine finden Interessierte im Interent unter www.frankenfestspiele.de. Karten gibt es im Festspielbüro, online oder in den ReserviX-Vorverkaufsstellen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.09.2018