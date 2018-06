Jazzer mit spritzigen Reinhardt-Klassikern und eigenen Kompositionen

Anzeige

Hohebach.Die Formation „Hot Club de Cologne“ tritt am Samstag, 16. Juni, um 18 Uhr im Talentkeller in Dörzbach-Hohebach (Zehntkeller) auf.

Auf den Spuren des Quintette du Hot Club de France: 1934 gründeten der Gitarrist Django Reinhardt und der Geiger Stéphane Grappelli in Paris ein Quintett, das sie auch nach diesem Jazzclub benannten. „Dinah“, der „Tiger Rag“, „I Saw Stars“ und den Gershwin-Klassiker „Lady, Be Good“ nahmen die Musiker für Ultraphone auf. Abgesehen von kleineren Umbesetzungen blieb das Quintett um Reinhardt und Grappelli bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs bestehen und wurde danach wiederbelebt. Die originale Besetzung nur mit Saiteninstrumenten wurde nicht mehr aufgenommen.

Auf diese Besetzung bezieht sich das Quartett „Hot Club de Cologne“ mit dem Sologitarristen Peter Kowal, dem Rhythmusgitarristen Tin Henger, dem Jazzgeiger Radek Stawarz und dem Bassisten Stefan Rey, die beim Hohenloher Kultursommer am Samstag, 16. Juni, im Zehntkeller von Hohebach zu hören sein werden. Neben Django Reinhardt-Klassikern aus dem Sinti Swing wollen die jungen Jazzer in der Reihe „Talentkeller“ des Musikfestivals auch modernere Standards und Eigenkompositionen spielen. Betrachtet man die Wurzeln der Mitglieder, wird klar, dass es hier um mehr geht, als um eine „Stilkopie“. Die Kölner Musiker wollen das musikalische Erbe so weiterführen, dass der Zuschauer heute, wie vor 80 Jahren, in den Genuss einer lebendigen und virtuos gespielten Musik kommt.