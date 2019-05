Jesus nicht aus den Augen verlieren

Wildentierbach.Sieben Jugendliche aus Wildentierbach, Wermutshausen, Oberstetten und Heimberg haben am Sonntag Rogate in der Marienkirche in Wildentierbach ihre Konfirmation gefeiert .

Der Gitarrenkreis Oberstetten und Matthias Döhler an der Orgel umrahmten die Feier musikalisch. Außerdem sang Larissa Tschall das Lied „Mein Ziel“ von Florence Joy. Pfarrer Dominik Frank griff dieses Lied in seiner Predigt auf und lud die Jugendlichen ein, Jesus Christus als das Ziel im Leben nicht aus den Augen zu verlieren und sich als wertvolle, junge Mitglieder in ihren Kirchengemeinden zu engagieren.

Der Kirchengemeinderatsvorsitzende Wilhelm Fischer bekräftigte die Worte Franks ebenfalls in seinem Grußwort.

