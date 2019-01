Jubiläen an Musikschule

Niederstetten.Drei Lehrkräfte der Musikschule Hohenlohe haben ihr 25-Jahr-Dienstjubiläum gefeiert . Elisabeth Spitzer ist Lehrerin für Violine, Tamara Krüger (links) unterrichtet Akkordeon und Klavier. Lange Jahre hat sie ein Akkordeonorchester und ein gemischtes Orchester in Zusammenarbeit mit der Jeunesses Musicales geleitet. Beate Oppold (rechts) unterrichtet Klarinette, Saxophon und Klavier. Sie ist auch für die Ausbildung in Bläserklassen zuständig. Alle Lehrerinnen sind geprägt von der Liebe zur Musik und ihr Ziel ist es, die Kinder und Jugendlichen in der Region für Musik zu begeistern. mhrb/Bild: Burdinski

