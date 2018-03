Jugend nach wie vor das Aushängeschild

Anzeige

Zeitgleich war das abgelaufene Jahr ein sehr erfolgreiches Jahr der ersten Mannschaft. Das Erreichen des zweiten Platzes in der Kreisliga A3 bedeutete die Teilnahme am Relegationsspiel in Amrichshausen um den Aufstieg in die Bezirksliga. Auch wenn es am Ende nicht ganz reichte, war dies ein absolutes Highlight der jüngeren Vereinsgeschichte.

Im Laufe des vergangenen Jahres gab es wieder einige Projekte, u.a. wurde die Ehrungsordnung erneuert und zahlreiche Mitglieder geehrt, das Vereinsgelände optisch aufgewertet und aktuell wird das Sponsorenkonzept derzeit neu überarbeitet.

Das große Aushängeschild stellt nach wie vor die Jugendarbeit dar. In der Saison 2017/2018 konnten von der A-Jugend bis zu den Bambinis alle Jugenden mit mindestens einer Mannschaft besetzt werden. Insgesamt wurden zehn Mannschaften für den laufenden Spielbetrieb gemeldet. Erwähnenswert ist, dass der TV Niederstetten nach wie vor ohne Spielgemeinschaft auskommt.

Der Jako-Cup war mit insgesamt 145 gemeldeten Mannschaften der teilnahmerstärkste Cup aller Zeiten. Neben diesem Highlight, bei dem viele helfende Hände wieder das funktionierende und vorbildliche Vereinsleben in Niederstetten und der Fußballabteilung unter Beweis gestellt haben, stellte das Herbstfestcafé während des Herbstfestes eine weitere sehr erfolgreiche Veranstaltung dar. Finanziell steht der Verein auf soliden Beinen, was auch die Kassenprüfung bestätigte.

Bei den Wahlen wurden Wolfgang Schmalzbauer als Abteilungsleiter, Michael Friedrich als Leiter Aktivenfußball sowie sein Vertreter Jochen Beck, Andre Mündlein als Leiter Juniorenfußball mit seinem Vertreter David Stussnat sowie Dominik Welzel als Schriftführer in ihren Ämtern von der Versammlung einstimmig wiedergewählt.

Die Abteilungsleitung geht nun in gleicher personeller Besetzung in das kommende Jahr. Gleichzeitig wurde damit die Grundlage für das Erreichen weiterer großer Ziele gelegt.

Auf Vorschlag der Fußballabteilung wurden durch den Württembergischen Fußball Verband verdiente Mitglieder ausgezeichnet. Die Verbandsehrennadel in Bronze erhielten Jürgen Esslinger, Jürgen Gundling und Eberhard Streitberger. Die Spielerehrennadel in Bronze wurde „Oldie“ Jochen Beck übergeben. Weiter erhielt Jürgen Esslinger die Jugendleiter-Ehrennadel in Silber und Wolfgang Schmalzbauer wurde die DFB-Ehrenamtsurkunde überreicht.

Die Fußballabteilung gewann zudem beim Ehrenamtspreis des WFV den zweiten Platz und löste den Gewinn in Form eines Wochenendaufenthaltes am Bodensee für ehrenamtliche Helfer bereits ein. pm

