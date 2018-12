Jungen Mann mit Beil attackiert

Crailsheim.In der Burgbergstraße in Crailsheim kam es – wie erst jetzt von der bPolizei mitgeteilt wurde wurde – am Mittwoch um 17.30 Uhr zu einem Angriff mit einem Beil, weshalb die Polizei auf den Plan gerufen wurde.

Im Bereich des Hauseingangs eines Mehrfamilienhauses ging laut Polizeibericht ein 34 Jahre alter Bewohner einen 25-Jährigen Besucher aus der Nachbarschaft zunächst nur verbal an.

Doch in einem Moment, als sich der 25-Jährige wegdrehte, holte der 34-Jährige ein bereits mitgeführtes Beil hervor und attackierte damit den 25-Jährigen. Dieser konnte den Schlag gerade noch abwehren.

Zweiter Angriff mit Bierflasche

Es folgte ein Gerangel zwischen den Männern, in dessen Verlauf der Beschuldigte nochmals versuchte, diesmal mit einer Bierflasche, gegen den Kopf des Opfers zu schlagen. Durch hinzukommende Mitbewohner wurde die Auseinandersetzung beendet.

Der mit annähernd zwei Promille deutlich alkoholisierte Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Ellwangen bereits am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzten den beantragten Haftbefehl in Vollzug. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.12.2018