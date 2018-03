Kabinett zu Ehren von Gottlob Haag

Anzeige

Niederstetten.Das „Leader“-geförderte Gottlob Haag-Kabinett wird am Sonntag, 25. März, um 15 Uhr im Kult eröffnet. Gottlob Haag, Ehrenbürger der Stadt Niederstetten, gilt als „Stimme Hohenlohes“. Die Stadt legt großen Wert darauf, an den Dichter und sein Werk zu erinnern. Durch ein Projekt bei „Leader“ und einen damit verbundenen Zuschuss konnte nun das Gottlob Haag-Kabinett realisiert werden. Im ersten Stock der Städtischen Mediothek im Kult wurde Platz geschaffen für eine kleine Erinnerungsstätte. Man kann Gottlob Haag seine Mundartgedicht sprechen hören, Gedichte in Hochsprache haben Maria und Peter Warkentin eingesprochen. Porträts des Dichters sowie Fotos aus seinem Lebensumfeld Wildentierbach sind ebenso zu sehen wie einige Erinnerungsstücke. Außerdem können seine Werke eingesehen und ausgeliehen werden. Bürgermeister Rüdiger Zibold wird das Projekt der Öffentlichkeit übergeben. Alle, die sich gerne an den Dichter Gottlob Haag erinnern, können kommen. Nebenan im Kult bieten die Landfrauen Niederstetten Kaffee und Kuchen an.