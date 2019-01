Kärwe in der „Krone“ hatte Kultstatus

Eine Tradition endet, eine andere wird fortgeführt: Die Gastwirts-Familie Brand hat sich zur Ruhe gesetzt, doch das Gasthaus „Zur Krone“ in Dunzendorf besteht unter neuer Leitung weiter.

Dunzendorf. Das gibt es wohl nicht allzu oft: dass eine Gastwirtschaft über deutlich mehr Sitzplätze verfügt als der Ort Einwohner hat, in dem die Gaststätte steht. In Dunzendorf ist das so: Dort leben

...