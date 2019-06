„Kann beruhigt in den Ruhestand gehen“

Niederstetten.„Die medizinische Versorgung unserer Bürger ist elementar wichtig“, sagte Bürgermeisterin Heike Naber bei der Verabschiedung von Allgemeinmediziner Dr. Ernst Schröder in den Ruhestand.

Bei der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend im Kult dankte Naber ihm und freute sich gleichzeitig, dass der praktische Arzt Milaim Ramadani die Praxis in der Hauptstraße 49 übernimmt. Bei der Praxisübernahme habe auch der Landtagsabgeordnete Prof. Dr. Wolfgang Reinhart geholfen, sagte Naber, der sich dafür eingesetzt habe, dass man aus dem Programm „Ziel und Zukunft“ den größtmöglichen Zuschuss erhalten habe.

Zwei Jahre lang hat der aus dem Kosovo stammende Ramadani bei Dr. Schröder bereits Erfahrungen gesammelt.

Schröder blickte in der Gemeinderatssitzung auf seine Anfänge als Arzt vor über 40 Jahren zurück. Da er „unbedingt zu einem fliegenden Verband wollte“, habe er sich 1985 von der Bundeswehr nach Niederstetten versetzen lassen. Im Oktober 1989 sei er dann in eine Gemeinschaftspraxis in Schrozberg eingestiegen. Im Oktober 2005 habe er den Kassensitz des verstorbenen Dr. Günter Oswald übernommen und bis heute weitergeführt. Er sei froh, „am Ende meiner beruflichen Laufbahn meine Praxis mit gutem Gewissen in die Hände von Dr. Ramadani übergeben zu können“. Dieser wiederum schilderte kurz seinen Werdegang und sagte, dass er zunächst nach Igersheim gekommen war, dann aber die Chance ergriffen habe, den Kassenarztsitz in Niederstetten zu übernehmen. „Ich habe ein gutes Team“, freute sich Ramadami auf die Arbeit in Niederstetten. Bürgermeisterin Heike Naber wünschte schließlich „Ihnen und uns viel Erfolg“. sem

