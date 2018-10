Kapellen sorgen für Begeisterung

Röttingen.Begeisterte Musikhörer konnten am Wochenende das traditionelle Gemeinschaftskonzert „Youth in Concert“ der Zergrebellen Hohestadt und der beiden Jugendkapellen Tauberrettersheim und Röttingen erleben. Den Auftakt in der vollbesetzen Burghalle Röttingen machte die Jugendkapelle Tauberrettersheim. Mit Stücken aus Pop und Rock, von Bon Jovi bis zu einem Medley der neuen Deutschen Welle, sowie Egerländer Blasmusik begeisterten Sie das Publikum.

Danach folgten unteranderem Stücke aus The Lion King und Queen, die von den Zwergrebellen aus Hohestadt hervorragend präsentiert wurden.

Der Gastgeber aus Röttingen trat als letzte Kapelle auf. Sie verzauberten die Zuhörer mit Musik aus der Oper Tannhäuser, Music from Braveheart und weiteren Stücken.

Der Höhepunkt des Konzertabends bildete ein Gemeinschaftstück der drei Kapellen. Unter der Leitung von Dirigent Oliver Hummel brachten 70 Musiker das Stück aus dem Musical „Elisabeth – Ich gehör nur mir“ zum Besten.

Großer Applaus belohnte für die oft langen und anstrengenden Proben. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 11.10.2018