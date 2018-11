Karl-Hans Menikheim aus Vorstand verabschiedet

Niederstetten.Auch in diesem Jahr war wieder eine stattliche Anzahl von Mitgliedern und Freunden des Niederstettener Heimatvereins „Steidemer Männle“ zusammengekommen, um die Jahreshauptversammlung abzuhalten.

Walter Krüger, der Vorsitzende des Vereins, freute sich ganz besonders, dass die neu gewählte Bürgermeisterin Heike Naber erstmalig an einer Hauptversammlung des „Steidemer Männle“ teilnahm.

Anschließend fand das Totengedenken für die verstorbenen Vereinsmitglieder statt. Schriftführer Dr. Adalbert Ruhnke berichtete danach von mehreren Vorstandssitzungen und von der wiederum sehr erfolgreich verlaufenen Herbstfestbewirtung in der Scheune des Hauses Frey. Kassierer Klaus Schulz legte einen sehr ausgewogenen Kassenbericht vor. Zu Beginn seines Rechenschaftsberichts zitierte Walter Krüger die Satzung, die die Förderung und Verbreitung historischen Wissens und geschichtlichen Bewusstseins als Vereinszweck vorschreibt. Hier sei man, so Krüger, keinesfalls untätig gewesen. Die Planung einer Exkursion „Zu den Quellen des Vorbachs“ sei vorangeschritten, weiterhin sei ein Beitrag zur Gestaltung des Gottlob-Haag-Kabinetts geleistet worden.

Auch habe man den Schlossbesuch einer großen Mergentheimer Gruppe mitgestaltet. Nach Abschluss der Innensanierung der Friedhofskapelle mahnte Krüger die Restaurierung des kunsthistorisch bedeutenden Eingangsportals an. Ein besonderes Anliegen war es ihm, den großen Stellenwert der Scheunenbewirtung anlässlich des Herbstfestes herauszustellen.

Weit und breit findet man keine Räumlichkeit, die mit so großem Aufwand hergerichtet und dekoriert werde. Das Bewirtungsteam trete sogar in historischen Kostümen auf. Das Gebäude selbst weise eine ganze Reihe von baulichen Besonderheiten auf, von denen das einmalige, einfach gedeckte Schindeldach nur einen Aspekt darstelle.

Alle Aktivitäten um die Herbstfestbewirtung erforderten einen enormen Zeit- und Organisationsaufwand. Walter Krüger kündigte an, sich schon sehr bald von diesen Aufgaben zurückziehen zu wollen.

Krüger lobte die Helfer bei der Herbstfestbewirtung und den Vereinsvorstand für sein Engagement. Besonders erwähnt wurden außerdem Marc Dimler und Dieter Klein für ihre besondere Unterstützung und das große Verdienst von Manfred Heinold bei der Renovierung der Scheune. Buchgeschenke gingen nun an Gerhard Markert und Dr. Adalbert Ruhnke für 25-jährige Vorstandstätigkeit. Mit Wehmut verabschiedete Krüger Karl-Hans Menikheim aus dem Vorstand. Er sei seit dem Jahr 2000 im unermüdlichen Einsatz gewesen, habe viele Wanderungen und Aktivitäten vorbereitet und „war immer mit zwei rechten Händen dabei“. Anschließend sprach Bürgermeisterin Heike Naber ihr Grußwort. Sie hob aus eigenem Erleben das ganz besondere und unverwechselbare Flair der Herbstfestbewirtung hervor. Die offizielle Einweihung der Friedhofskapelle werde nach abgeschlossener Sanierung – zu der auch die Sicherung des Portals gehört – stattfinden.

Der Vereinszweck habe sie in letzter Zeit sehr beschäftigt, es gelte nun, Ideen und Konzepte für die Weiterentwicklung des Hauses Frey unter dem Oberbegriff „Heimatmuseum und Bürgertreff“ zu entwickeln. Das Großprojekt „Soziales Leben im Quartier“ solle mit Beginn des Jahres 2019 in Angriff genommen werden. Hierzu habe die Stadt bereits Immobilien in der Innenstadt erworben.

Ihr Grußwort beschloss Naber mit einem Appell an alle Vereinsmitglieder, Walter Krüger auch in Zukunft tatkräftig zu unterstützen. Die Kassenprüfer Manfred Heinold und Georg Keim hatten nichts auszusetzen, die Entlastung erfolgte einstimmig. Nun standen Neuwahlen an. Außer Karl-Hans Menikheim, der sich nicht mehr zur Wahl stellte, kandidierten alle Vorstandsmitglieder erneut. Als sein Nachfolger kandidierte Marc Dimler, der ebenso wie alle anderen Vorstandsmitglieder einstimmig gewählt wurde. Anschließend kündigte Walter Krüger die beliebte „Wanderung zwischen den Jahren“ an, die am Samstag, 29. Dezember stattfinden wird.

Ihren Abschluss fand die Hauptversammlung mit einem Vortrag aus Anlass des vor 100 Jahren stattgefundenen Endes des Ersten Weltkrieges. Unter dem Titel „Aus dem Album meiner Großmutter“ stellte Walter Krüger eine beeindruckende Sammlung von seltenen Postkarten aus der damaligen Kriegszeit vor. Ein besonderes Highlight steuerte Karl Fink bei, war es ihm doch gelungen, einen originalen Karabiner des Ersten Weltkrieges zu beschaffen und vorzuführen. aru

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.11.2018