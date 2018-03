Karlheinz Link mit einhundert Spenden

Anzeige

Beispiellosen Einsatz für die Allgemeinheit zeigten die Blutspender in Niederstetten. Zur jüngsten Ehrung konnte Bürgermeister Rüdiger Zibold die seltene Ehrung für 100 Spenden überreichen.

Niederstetten. Von der hohen Bedeutung der Blutspenden für Kranke und Unfallopfer sprach Niederstettens Bürgermeister Rüdiger Zibold bei der Ehrung von 18 langjährigen Blutspendern. „Sie leisten einen beispiellosen Einsatz für die Allgemeinheit“. Das hob der Verwaltungschef, zugleich Ortsvereinsvorsitzender des Deutschen Roten Kreuzes, zu Beginn der Feierstunde hervor.

Gerne richte die Stadt den vielmaligen Blutspendern daher die jährliche Ehrung im Ella-Burkhardt-Heim des Roten Kreuzes aus. 29 200 Blutkonserven seien in den mehr als 50 Jahren seit der ersten Spendenaktion im Jahre 1963 in der Vorbachtalgemeinde für Unfallopfer und Verletzte gesammelt worden. Im Schnitt werden bei jedem Termin in Niederstetten 245 Konserven an den Blutspendedienst übergeben.