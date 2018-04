Keine Gefährdung der Gesundheit

Anzeige

Niederstetten.Im Hallenteil IV der Niederstettener Sporthalle gibt es offenbar „Ausdünstungen“ – Nutzer haben entsprechende Geruchswahrnehmungen gemacht. Die Stadt hat deshalb ein Gutachten in Auftrag gegeben, das dem Gemeinderat jetzt kurz vorgestellt wurde. Das Wichtigste: Es besteht keine Gesundheitsgefährdung durch ausdünstende Stoffe. Offensichtlich befinden sich so genannte Aldehyde in der Raumluft. Diese „Aromastoffe“ werden möglicherweise vom Linoleumboden beim Betrieb der Fußbodenheizung freigegeben. Der Geruch kann auffällig sein, berge aber im konkreten Fall keine Gesundheitsrisiken – obwohl ein bestimmter Stoffanteil wohl über dem Grenzwert (alle anderen gemessenen liegen darunter) liegt. „Wir gehen der Sache weiter nach“, so der Bürgermeister fest. Eine Nutzungseinschränkung oder Sperrung des Bereichs müsse nicht erfolgen. mrz