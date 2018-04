Kindergerechte Kost

Anzeige

Öhringen.Unter dem Motto „Essen wie die Großen“ veranstaltet das Landwirtschaftsamt des Hohenlohekreises am Montag, 28. Mai, von 9.30 bis 11 Uhr und am Montag, 4. Juni, von 9.30 bis 12 Uhr einen Vortrag und Workshop für interessierte Eltern. Wie eine ausgewogene Familienkost aussieht, die den Bedürfnissen der Kinder (ein bis drei Jahre), aber auch den der Erwachsenen gerecht wird, wird in Theorie und Praxis gezeigt. Die Veranstaltungen werden im Rahmen der Landesinitiative Bewusste Kinderernährung (BeKi) durchgeführt. Pro Person wird ein Kostenbeitrag erhoben. Für den Workshop sind Schürze, Vorratsbehälter sowie Geschirrtücher mitzubringen. Veranstaltungsort ist die Schulküche des Landwirtschaftsamtes, Hindenburgstraße 58. Anmeldung bis 21. Mai, beim Landwirtschaftsamt des Hohenlohekreises unter Telefon 07940/18601 oder per Mail an landwirtschaftsamt@hohenlohekreis.de ist erwünscht. pm