Kinderkleiderbörse in Niederstetten

Niederstetten.Die Krabbelgruppen der evangelischen Kirchengemeinde in Niederstetten veranstalten am Freitag, 15. März, wieder eine Kinderkleiderbörse. Der Verkauf ist von 20 bis 21.30 Uhr im Kult in Niederstetten, Hauptstraße 52/1. Einlass für werdende Mütter ist bereits um 19.30 Uhr. Verkauft werden an diesem Abend Baby- und Kinderbekleidung, Schuhe, Spiel- und Lernsachen, Babyausstattung, Kinderwägen, Fahrzeuge, Autositze, Umstandsmode usw. Einzelne Hartwaren können noch ohne Voranmeldung zwischen 18 und 19 Uhr direkt vor Ort abgegeben werden. Diese werden dann im Auftrag verkauft, hierfür fällt eine Verkaufsprovision von zehn Prozent an. Nicht verkaufte Waren beziehungsweise das eingenommene Geld, können dann zwischen 21.30 und 22 Uhr abgeholt werden. Nach dem Ein- beziehungsweise Verkauf, kann man den Abend bei Bewirtung noch gemütlich ausklingen lassen. Es sind noch Tische zu vergeben.

